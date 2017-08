FINTECH REVOLUCE II.

14.9.2017, Národní technická knihovna

8.30 – 9.00 Registrace

9.00 – 9.05 Úvodní slovo moderátora (Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Cyrrus)





1/Blok: INVESTICE DO FINTECH PROJEKTŮ (BUDOUCNOST FINTECHU)

9.05 – 9.25 keynote speaker

Tony Mclaughlin: Head Emerging Payments and Business Development, Citi, Spojené království



9.25 – 10.30 moderovaná panelová diskuze

panelisté:

Tony Mclaughlin: Head Emerging Payments and Business Development, Citi, Spojené království

Jarosław Mastalerz, mAccelator, managing partner mAccelator, ex-viceprezident představenstva skupiny mBank, Polsko

10.30 -10.50 coffee break

2/Blok: FINTECH PRO E-COMMERCE

10.50 – 12.00 moderovaná panelová diskuze

panelisté:

Jarosław Mastalerz, mAccelator, managing partner mAccelator, ex-viceprezident představenstva skupiny mBank, Polsko

Michal Šmída – Founder & CEO, Twisto, Česká republika

Jan Machaň, šéf speciálních projektů Home Creditu – Startup uvnitř korporace, Česká republika

Ben Henderson, investiční poradce, Traficon, Česká republika – „‘e-Commerce on the blockchain“

12.00 – 13.00 oběd formou bufetu

3/Blok: FINTECHOVÉ PLATFORMY

13,00 – 14.00 moderovaná panelová diskuze

Panelisté:

Ireti Samuel-Ogbu: EMEA Payments and Receivables Head, Treasury and Trade Solutions, Citi, Jihoafrická republika

Charles Delingpole – Chief executive officer, ComplyAdvantage, Spojené království

Marko Rant, Co-founder & CEO, Invoice Exchange, Slovinsko

Marek Šupa, CEO, 365.bank, Slovensko

Další řečníci jsou v jednání. Změna programu vyhrazena.

FINTECH REVOLUTION II.

14 th September 2017, National Library of Technology

8.30 – 9.00 Registration

9.00 – 9.05 Moderator’s foreword (Lukáš Kovanda)

1st Session: Investment in fintech projects

9.05 – 9.25 Keynote Speaker

Tony Mclaughlin: Head Emerging Payments and Business Development, Citi, United Kingdom



9.25 – 10.30 Moderated panel discussion: Tony Mclaughlin: Head Emerging Payments and Business Development, Citi, United Kingdom

Jarosław Mastalerz, mAccelator, managing partner mAccelator, ex-Viceprezident of Board of Directors, mBank Group, Poland

10.30 -10.50 Coffee Break

2nd Session: FINTECH FOR E-COMMERCE

10.50 – 12.00 Moderated panel discussion: Jarosław Mastalerz, mAccelator, managing partner mAccelator, ex-Viceprezident of Board of Directors, mBank Group, Poland

Michal Šmída – Founder & CEO, Twisto, Czech Republic

Jan Machaň, Chief of special projects, Homecredit – Startup inside the corporation, Czech Republic

Ben Henderson, Investment Adviser, Traficon, Czech Republic – „‘e-Commerce on the blockchain“

12.00 – 13.00 Buffet Lunch







3rd Session: FINTECH PLATFORMS

13,00 – 14.00 Moderated panel discussion

Ireti Ogbu, EMEA head of Payments & Receivables, CITI BANK, JAR

Charles Delingpole – Chief executive officer, ComplyAdvantage, UK

Marko Rant, Co-founder & CEO, Invoice Exchange, Slovenia

Marek Šupa, CEO, 365.bank, Slovakia

Other speakers are in talks. Changes reserved.

Řečníci/Speakers